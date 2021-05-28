陳致遠、秀琴、女兒陳琳一家三口近日上《聽媽媽的話》，節目中召開陳家真心懺悔大會，把多年來的心結全部說出來。秀琴先向陳致遠懺悔，前幾日回母校聚會時，在老師、校友面前顧及面子，秀琴樣樣請客買單，竟把女兒學費和繳房貸的錢全花光了，另要秀琴也要向女兒道歉，當年意氣用事沒收她的手機，害被女兒當作問題學生，也因氣頭上的一句話，差點害女兒失去寶貴生命。

事情就發生在錄影前幾天，秀琴以傑出校友身分，回花蓮參加母校百年校慶，會後同學會續攤，海派的秀琴出手闊綽，一夜之間花光陳致遠的安家費。秀琴吱吱嗚嗚地說：「這是老公有史以來最大包的通告費，我整晚一直抽、一直抽，轉眼只剩下2張小朋友。」雖然提出懺悔，但秀琴也不服氣地說老公很小氣，平常去夜市買飲料，3人都只能點2杯，但自己玩高爾夫球，就可以買很多組手套？主持人小禎在一旁緩頰，要陳致遠如果原諒老婆，就過去抱抱她示好，陳致遠開玩笑地說：「我現在只想踹她欸！」

秀琴和女兒陳琳上節目穿母女裝，可以看出感情相當要好，但秀琴既心疼又後悔地透露，在女兒青春期時，母女關係曾一度降到冰點。秀琴對陳琳課業成績很要求，但女兒對讀書不在行，漸漸開始否定自己，甚至想過從住家14樓一躍而下。2人曾發生火爆衝突：「成績不好就是壞學生嗎？我乾脆去死好了，真後悔當妳的女兒！」氣頭上的秀琴，竟也不甘示弱地回嗆：「你就跳下去啊！」當時母女2人形同陌路，陳琳除了上課，回家就是把自己關在房間，也萌生輕生念頭。

秀琴回想起當晚爭執，只因為凌晨一點時，女兒的電話仍一直通話中，秀琴一氣之下就沒收了她的手機。沒想到引發女兒一連串脫序行為。秀琴當年不曉得如何跟孩子溝通，因而互相造成傷害，還好女兒非常懂事，事後願意先低頭傳和好的簡訊，才有機會恢復美滿的家庭。如今即將成年的陳琳，不管爸媽去到哪，都想跟他們黏在一起，因為覺得能陪爸媽的時間會越來越少，格外珍惜一家人在一起的時光。節目內容5月29日年代MUCH台播出。

(中時 )