香港41歲女星張柏芝自從參加大陸綜藝《乘風破浪的姐姐2》後，人氣翻紅，一舉一動都成為外界矚目的焦點。她昨日受邀出席大陸InStyle美妝盛典，更以一襲仙氣飄飄的薄紗長裙驚艷全場，一點都不會老的凍齡美貌令人羨慕不已。

張柏芝昨晚現場紅毯活動，一襲橘紅色薄紗長裙襯托出她白皙肌膚與優雅氣質，獲讚是歲月不敗美人，一登場立刻吸爆眾人目光。紅毯主持人更好奇與3個兒子感情融洽的她，私下也會被誇媽媽美嗎？張柏芝一聽哈哈大笑，連忙搖頭：「沒有！他們常常說妳工作跟在家不一樣。」透露她在家穿著休閒隨性，兒子們也靠著她打扮來分辨媽媽現在有無工作。

張柏芝昨晚以仙氣噴發的紅色薄紗長裙出席紅毯活動。(取自張柏芝工作是微博)

張天愛上下全露，性感逼人。(取自搜狐娛樂)

因為演出《太子妃升職記》走紅的大陸女星張天愛，雖然知名度沒張柏芝來的高，但她當天就以一身上下全露的性感高衩禮服，讓現場眾人眼睛大吃冰淇淋，豐乳翹臀美腿好身材令人完全移不開眼睛。

穎兒秀排骨胸。(取自穎兒微博)

另外與男星付辛博結婚生下１女的穎兒，當晚也以一襲深V禮服現身，秀出她產後恢復良好的纖細身材。只是她胸前肋骨根根分明，讓不少粉絲看了心疼，直呼她太瘦了，要多吃一點。

(中時新聞網)