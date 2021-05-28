金門縣長楊鎮浯表示，中央的決定有助於將病毒阻絕於境外，讓金門可以將有限的醫療量能做更好的運用。（縣府觀光處提供）

立委陳玉珍在臉書向鄉親報告中央決定在松機設快篩站。（立委陳玉珍服務處提供）

陳玉珍利用今天朝野黨團協商「新冠肺炎紓困特別條例」的機會，再度要求陳時中部長於1周內實現構想。（立委陳玉珍服務處提供）

針對衛生福利部長陳時中同意在松山機場設置快篩站一事，金門縣長楊鎮浯和立委陳玉珍均表示，此舉有助於將病毒阻絕於境外，讓金門可以將有限的醫療量能做更好的運用，期待中央盡快落實執行，確保鄉親平安度過疫情難關。

連日來，多次向中央喊話建議在台灣各地機場設置快篩站，將病毒和潛在的患者阻絕於境外的楊鎮浯表示，中央做出這樣的決定是一件好事，讓金、馬、澎3離島安全都多了一層保障，在中央決策落實執行之前，金門機場現有的快篩站仍會持續運作，為鄉親和旅客的安全做好把關工作。

立委陳玉珍也欣喜努力溝通、爭取多日，終於獲得中央正面回應，她也利用今天朝野黨團協商「新冠肺炎紓困特別條例」的機會，再度要求陳時中部長於1周內實現構想。陳時中以雙北現在都是熱區，同意可先從松山機場做起，衛福部會盡快完成設置。

陳玉珍表示，新冠肺炎疫情大爆發，目前僅餘金門、澎湖2縣維持零確診，未來她將繼續監督衛福部落實防疫，將病毒阻絕於境外，保護離島居民的健康、安全。

(中時 )