奇景光電（納斯達克代號：HIMX）28日發布，將在2021年7月12日，發放2020年每股ADS 0.272美元的現金股息，與去年獲利相比，現金股息發放比例為100％，展現奇景對未來前景充滿信心。

現金股息之股東基準日訂為2021年6月30日，普通股與ADS之相互轉換之股務服務，將於2021年6月23日至30日之間暫停。

一般來說，奇景光電會根據前一年的財務績效，大約在當年的年中發放現金股息。奇景光電執行長吳炳昌表示，公司自2006年在美國納斯達克上市以來，一直依照以往慣例發放股息。由於奇景在2020年達到更好的營收及獲利，決議提高2020年現金股息發放比例為100%，展現奇景對股東長期支持的回饋。

奇景此次100％現金股息發放比例的決定，亦反映出奇景對自身產品策略及佈局，財務狀態的健全及對於2021年及未來前景充滿信心。奇景期待持續發展先進技術及新產品開發，以提高未來營運成長，同時，能為股東的長期支持帶來更優異的回報。

(工商 )