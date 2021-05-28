聯發科（2454）於28日適逢創立24周年生日，董事長蔡明介除了與同仁拍影片鼓勵同仁之外，更發出內部信表示，在疫情之下，最重要的是發揮群體的力量，互聯互助、砥礪前行，感謝所有的同仁，即便面對多重挑戰，依舊全力以赴，在工作上付出心力。

以下是蔡明介對內部同仁發出的信函：

今天我們迎來了24周年的生日。2020年是個讓人永誌難忘，充滿不確定性的一年。時至今日，2021年的疫情持續延燒；我們總部所在的台灣，也在過去幾周經歷了COVID-19大流行迄今最嚴峻的情勢。面對疫情，我與公司所有主管都將同仁的健康與安全視為首要之務；也要感謝所有的同仁，即便面對多重挑戰，依舊全力以赴，在工作上付出心力。

在疫情之下，最重要的是發揮群體的力量，互聯互助，砥礪前行。去年公司慶時，我們用“MediaTek Stronger Together”為主題做了一支影片，而我們也將這樣的精神發揮至極，在2020年繳出集團營收突破100億美元的成績。

現在，我們更是積極掌握市場契機，做好準備全力迎戰，以期能站在更好的位置繼續往前。這樣的精神呼應今年公司慶“Pursuing Extraordinary Together”的主軸，我也與全球幾位在不同領域展現傲人成績的同仁一起拍攝了一支影片，希望透過這支影片，鼓勵大家能夠不畏艱難，與公司齊心努力，創造屬於自己及聯發科技的成就。

各位同仁是支持公司不斷前進的強力後盾，再次感謝大家一直以來的努力與奉獻；未來，讓我們持續定義不凡，追求卓越！

(工商 )