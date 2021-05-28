疫情尚未趨緩，配合中央延長全國疫情三級警戒至6/14，許多民眾多數居家上班，為了暢緩心情，有些人會去鄰近公園走走，但為維護台北民眾健康與安全、減少接觸感染風險，北市府工務局轄管之公園綠地範圍仍保留開放公園公廁、步道、草皮等公共場域供民眾使用，但地上設施，如兒童遊戲場、體健設施及附屬運動場地暫停開放期間延長至6/14，來避免聚集與接觸傳播風險。台北市府同時會加強公廁清潔及消毒頻率。

台北市府工務局表示，針對北市公園涼亭、兒童遊戲場、體健設施及運動場地(如溜冰場、籃球場、羽球場)等公共設施，考量疫情嚴峻，全國進入第三級警戒，為減少民眾接觸及人潮聚集風險，6/14前停止開放使用，後續視疫情狀況另決定開放時間，現場並設立告示牌說明，請民眾配合防疫。

台北市大佳「躲藏小島」玩躲貓貓 (圖片：台北市水利處提供)

也呼籲民眾疫情期間，至公園等戶外公共場域活動時，務必全程配戴口罩、減少多人聚集、保持社交距離，不要因為在戶外開放空間，而鬆懈自身防疫。

(中時新聞網)