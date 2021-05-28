國民黨立委陳玉珍今天表示，在努力溝通丶強烈爭取下，利用朝野黨團協商「新冠肺炎紓困特別條例」的機會，再度要求衛福部長陳時中，應於一周內在本島端機場設立快篩站，以阻絕病毒於境外。陳時中最後以雙北直轄市現在是熱區，同意可先從松山機場做起，衛福部會盡快來設置。

陳玉珍指出，新冠肺炎疫情進入社區感染階段，全台灣包括離島地區，除金門與澎湖兩縣市外，其餘各縣市均已出現確診案例，而同為離島縣市的連江縣出現確診個案，更讓離島居民增添更大的恐慌。雖然金門機場已設立自願性質的快篩站，但仍有許多鄉親擔憂金門醫護量能不足，一旦到金門才做快篩，仍無法阻絕病毒於境外。

陳玉珍進一步指出，早在5月17日便以發文要求衛福部在台灣本島北、中、南各飛往離島之國內機場均設置快篩站，以阻絕病毒於境外，藉以有效降低病毒傳播至離島的風險，保護離島居民的健康安全，但衛福部遲遲未給予正面回應，這次利用行政院這次提出「新冠肺炎紓困特別條例」，再度要求陳時中部長，也終於獲得正面回應。

陳玉珍強調，將繼續監督衛福部，儘速將陳時中部長的答案具體落實，於一周內在松山機場設置快篩站，以捍衛金門鄉親的健康安全。

(中時 )