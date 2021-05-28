蔡英文在臉書上表示，15萬劑的莫德納疫苗已經抵達台灣。(圖 翻攝自蔡英文臉書)

首批15萬劑莫德納疫苗順利於28日下午抵達桃園國際機場並，由大園警分局協助護送疫苗至桃園市大園區裕利物流存放，最快2週內檢驗完畢開打。總統蔡英文也在臉書上分享疫苗抵台喜訊，她表示，接下來還有更多疫苗會陸續到位，並指出將會建立一套系統，讓民眾知道打疫苗的時間，而她也呼籲民眾，非必要不要出門，一起做好防疫度過這關。

國人千呼萬喚的莫德納終於順利抵台，28日下午5時許抵達桃園國際機場，在大園警分局的護送之下送往大園區裕利物流存放，於下午6時30分順利送達，中央日前宣布，莫德納疫苗將會儘速檢驗完畢並開放第一線醫護人員施打。

蔡英文今(28日)在臉書上表示，第一批15萬劑的Moderna疫苗已經抵達台灣了，「今天，剛配送出去的AZ疫苗正在施打，這一批順利到貨的Moderna疫苗，在完成通關和檢驗等程序後，很快也會進行配送和施打」，而接下來，還會有更多的疫苗陸續到位。我們的任務，是在最短的時間內，讓最多的國人完成疫苗接種。

蔡英文指出，因應後續大量接種的需求，包括適合的接種處所、足夠的注射人員，這些後勤事項，都正在積極加強中。我們也會建立一套系統，讓民眾知道打疫苗的時間、施打後回報健康狀態的方式等等，請大家放心。

蔡英文呼籲，今天是星期五，三級警戒還在持續中，「這個週末，我一樣要拜託大家：非必要別出門、不群聚，一起做好防疫，台灣要過這一關，需要我們一起來努力！」

(中時新聞網)