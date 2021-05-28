麗豐-KY（4137）研發能量大獲捷報！28日宣布，攜手同濟大學在2019年成立的「同濟大學麗豐再生醫學研究院」，投入的幹細胞再生醫學研究成果，獲登國際知名期刊Stem Cell Research & Therapy (IF 5.116) ，未來將有會商化，並成為急慢性傷口癒合的新型療法。

「同濟大學麗豐再生醫學研究院」主要研究發展方向著重在皮膚護理技術升級之相關項目，並深化幹細胞研究與先進醫材領域的創新技術與開發；此次發表的研究成果，主要內容係探討人類脂肪幹細胞hADSC(human adipose-derived mesenchymal stem cells)和人類脂肪幹細胞衍生的外泌體hADSC-Exo(hADSC-derived exosomes)聯合用藥可促進傷口癒合及再生，減少疤痕形成，也證明塗抹hADSC-Exo作為無細胞療法治療皮膚傷口的可行性，以及其潛在的臨床價值。

麗豐表示，此項研究成果也亦為旗下「雅樸麗德醫美及抗衰老」共六家自營診所奠定高規格及服務差異化之良好基礎。

因應台灣疫情嚴峻並配合主管機關規定，麗豐原訂6/8的股東常會將規劃順延至7月，該公司呼籲股東們盡量在原始期限6/5前完成電子投票，對於公司的營運發展或重大訊息若有任何不清楚，隨時都可以透過投資關係人信箱或電話與公司進行溝通。

另外，針對股東關心的現金股利發放日，公司則表示會爭取參照疫情前幾年的作業排程，維持在8月底完成。

麗豐集團營運範圍橫跨二岸三地及越南，其中超過九成之營收是來自中國大陸地區，目前主營地區發展維持榮景，近期無論在「克麗緹娜美容連鎖加盟店」展店及銷售業務、「雅樸麗德醫美及抗衰老」各項產學合作及導客活動「新美力及天貓電商」業務策略等各方面，皆維持既定目標前進。

為因應防疫措施，麗豐台灣克麗緹娜員工自去年來即要求全面改換筆記型電腦，並規畫所有後勤分別在台北信義區、新北永和區兩地採取異地備援分流上班，目前也推出「宅保養」相關產品與服務的優惠活動，包括居家護膚保養品、花經部絡的植萃精油、以及代理轉投資公司之「oh care 系列」抗菌胜（月太）的居家保養與抗疫產品，配合郵局便利箱或便利商店的店到店配送服務。

(工商 )