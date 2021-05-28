櫃買中心28日表示，德宏股票（5475）、台耀三轉換公司債（47463）、旺矽國票06購03權證（715485）等3檔上櫃有價證券，自5月31日起預收款券並管制撮合作業。

德宏股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月31日起10個營業日（到6月11日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

上市公司台耀股票因最近10個營業日內有6個營業日經證交所公布注意交易資訊，依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對台耀三轉換公司債自5月31日起10個營業日（到6月11日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

旺矽國票06購03權證因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月31日起10個營業日（到6月11日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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