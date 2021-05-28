據《半島電視台》28日報導，眼下正因新冠肺炎疫情大爆發而忙得焦頭爛額的台灣，又遭逢一系列的假新聞事件的騷擾，進而讓整個社會驚慌而又散播下不和的種子。研究人員認為，疫情期間假資訊的擴散不僅可能傷害台灣民眾生命安全，這些假消息被後黑手很可能是中國大陸政府，為其宣傳攻勢的一部分。

台灣LINE上近日流傳語音檔，內容假冒曾任台大醫院護理師的民眾黨蔡璧如名義，表示多喝水保持喉嚨濕潤、洗熱水澡等等方法可殺死薪冠病毒。報導指出，這段7分鐘的語音檔與其中建議已被證實為偽造，但類似消息自台灣疫情大爆炸以來，在社交媒體上如雨後春筍冒出。

報導引述非政府組織「台灣民主實驗室」沈柏洋看法，自5月12日台灣宣布出現社區傳播的第2天開始，就有大量的假訊息試圖引發台灣恐慌，而過去1個月中，假新聞的宣傳活動正透過各種不同形式進行。「台灣民主實驗室」為位於台北、專門進行假新聞資訊追蹤與數位監控的非政府組織。

一開始，這些假訊息出現在推特帳號上，隨後擴散至YouTube、LINN的個人與群組聊天室中；此後，假冒台灣政治精英的語音檔便開始出現。近日，假冒《自由時報》、《蘋果日報》等新聞媒體的假新聞也開始出現在臉書上，甚至有總統蔡英文等政治人物也感染新冠肺炎的消息出現。沈柏洋指出，假新聞還伴隨各種宣傳文宣，主要圍繞在北京試圖提供新冠疫苗給台灣。

※散播不和與恐慌

報導引述政府官員看法，儘管假新聞在台灣並非新鮮事，而這些幕後往往指向由中國大陸的宣傳機器，以及在台灣當地的支持者所為；然而，近日的新冠假訊息宣傳卻可能對民眾健康帶來影響。

內政部政務次長陳宗彥表示，關於蔡英文染疫的訊息完全是真正的假新聞，是對台灣發動的認知戰。台灣獨立真相查核網站MyGoPen專案經理Robin Lee分析，與2020年相比，2021年的假新聞情況更加嚴峻而嚴重錯誤，這是造成台灣大眾的恐慌的原因之一。

由於台灣過去1年半成功控制住疫情傳播，卻在近日爆炸並進入第三級警戒，使得台灣社會特別容易受到假新聞的操弄。報導認為，相較於日本等疫情重災區，台灣疫情損失還算輕微，但最嚴重的是造成士氣的嚴重低落。

2020年，台灣經歷超過250天的無本土案例；直至2021年4月底，受惠於強制14天返國旅客隔離與接觸者追蹤計畫，本土案例數約為1,200例。然而，近日航空公司飛行員的隔離期縮短，造成疫情破口並擴散，讓台灣政府自2020年來首次宣布關閉全台學校，並呼籲企業遠距工作、民眾盡可能待在家中。

※假新聞島

隨著台灣加速快篩站的設立、民眾搶購如泡麵等民生物資，假訊息趁勢席捲全台，而這次疫情讓許多消息看來可信度更高。報導認為，過去假訊息與宣傳資訊，可以發現偶爾出現的簡體中文，用語也跟台灣習慣用法不同；但這次相關文章的可信度卻是更高。

根據美國網路安全公司「未來記錄」(Recorded Future)2020年發布的報告，由北京資助的新一輪影音貼文宣傳正散播中。在台灣當地，在社交媒體上撰寫、發表相關貼文，報酬約在730美元至1,460美元之間，約與台灣平均月薪相當。

過去由於臉書嚴厲打擊假訊息，相關攻勢轉進至LINE、YouTube、Instagram與PTT。華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)指出，這些工作大部分(並非全部)與中央統一戰線部、共黨青年團與網路寫手有關。另有部分為台灣民眾所為，而這些人或與大陸政府關係密切，或為不滿蔡政府人士。沈柏洋指出，在部分案例中，這些影片可追溯至馬來西亞華人經營的內容農場。

※查核機制

MyGoPen與台灣事實查核中心為負責釐清假新聞的兩個組織。透過網站發布事實查核、社交媒體分享資訊，進而阻止假訊息的流竄。疾病管制署每日進行新聞發布會，並在多個平台上直播，以提供最新統計數據與疫情。該單位也透過幽默的文宣與迷因，戳破假訊息攻勢。例如該單位的文宣品中，經常出現的總柴會結合疫情統計與建議，而這些反應出政府面對假訊息採取的「2-2-2」模式，即20分鐘內回應200字與2張貼圖。

不過，每當疾管署發布澄清消息時，就會出現另一條假訊息。例如，美國已完成大規模疫苗接種，目前轉向為貓狗進行接種；或是輝瑞疫苗的防護力僅有29.5%，而非其宣稱的超過90%。報導總結，可以確定的是，隨著台灣與新冠病毒激烈搏鬥，消除假訊息的各種查核文也會隨之增生。

(中時新聞網)