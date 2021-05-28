主持人炎亞綸與演員胡釋安背消防裝備較量伏地挺身。（公視提供）

消防職人劇《火神的眼淚》「同安小隊」集合！三位演員溫昇豪、陳庭妮與胡釋安同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的公視《36題愛上你》，胡釋安為展現拍攝時訓練出的體能，還跟炎亞綸揹消防裝備，在攝影棚內較量伏地挺身。

炎亞綸為體驗演員們的感受，跟著胡釋安背起裝滿液壓空氣的沉重氣瓶，只見胡釋安專業地指導「你就是像這樣揹書包一樣揹上」，而陳庭妮還自爆「我第一次揹還敲到頭，超痛」，沒想到炎亞綸興致滿滿地想負重跟胡釋安尬伏地挺身，結果10下做完，滿臉直接脹紅，起身來大吐一口氣，把一旁《火神》海報拿起來怒吼說「這個戲怎麼沒找我？我要生氣了」，惹現場大笑。《火神》演員們體能、技能都做足功課上陣，炎亞綸直喊說「這真的很重耶！現在才知道當主持人真的很舒服」。

溫昇豪則分享拍攝時包含體能、山訓、火搶13項等消防員訓練菜，他單表示，訓練過程台北市消防局的教官都在現場「沒得商量，全都要做」，炎亞綸看了讚嘆說「這些光用唸的，唐老師都喘了」。模特兒出身的陳庭妮難得著消防員制服拍戲，炎亞綸問她第一次當消防員的感覺是什麼？陳庭妮二話不說就一個字「帥！帥爆了」，也認為穿上那件制服後，整個很有使命感，她形容那種神氣的感覺說「一穿上去，就覺得我不一樣了！」Sandy一旁答腔說「我穿上去就是…矮，會很像消防栓吧」，引來現場一陣大笑。

劇組為求真，也跟消防分隊借景，但去年拍攝期正值疫情甫發，陳庭妮提及當時深刻體驗到救護第一線的緊張感，她表示「有次拍攝，那時剛好COVID-19開始變得比較嚴重，就突然他們（消防員）喊說『救護、救護』，所有的學長們就開始穿全副武裝包起來」。溫昇豪進一步補充說「他們穿防護衣，要去載疑似病例，回來的時候全身還要消毒；然後我們都撤到旁邊去」，讓炎亞綸直呼「好危險」，Sandy聽了也心疼地說：「我覺得那個每一秒，都是噴淚的緊張感耶！」

《火神》明（29日）晚9時，公視將播出大結局，劇中飾演面對家庭、職場間拉扯與社會評斷的消防小隊長「邱sir」，溫昇豪感性地說「沒有人想當英雄，每個人都想平凡、歲月靜好地過日子」，也認為「不管未來怎麼樣，看到消防隊員或救難人員請多一點同理心、多一點鼓勵跟支持」。《36題》將於週日（30日）晚間9點，公視首播本集內容，YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。

(中時 )