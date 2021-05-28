陸4月汽車出口 創歷史新高 19:372021/05/28 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國汽車工業協會28日公布最新統計分析，4月份，汽車企業出口15.1萬輛，月增13.7％，較上年同期飆升1.1倍，創歷史新高。 分車型看，乘用車出口11.7萬輛，月增17.7％，年增1.1倍；商用車出口3.4萬輛，月增1.9％，年增1.2倍。 今年前4個月，汽車企業出口51.6萬輛，年增長88.1％。分車型看，乘用車出口39.6萬輛，增89.3％，商用車出口12萬輛，升84.3％。 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 復甦力道不足 陸4月消費遜色 (工商 ) #萬輛 #月增 #出口 #創歷史新高 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 《百貨股》富邦媒決派利13元 12:342021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 10:012021/05/18 財經 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 領股東會紀念品恐成防疫破口 華南金宣布延後發放 - 財經 經濟被人性擊垮？美專家1原因揭復甦隱憂 - 財經 紓困4.0鎖定內需消費 這產業轉機來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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