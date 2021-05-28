中國汽車工業協會28日公布最新統計分析，4月份，汽車企業出口15.1萬輛，月增13.7％，較上年同期飆升1.1倍，創歷史新高。

分車型看，乘用車出口11.7萬輛，月增17.7％，年增1.1倍；商用車出口3.4萬輛，月增1.9％，年增1.2倍。

今年前4個月，汽車企業出口51.6萬輛，年增長88.1％。分車型看，乘用車出口39.6萬輛，增89.3％，商用車出口12萬輛，升84.3％。

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(工商 )

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