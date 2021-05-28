中央疫情指揮中心今日公布各縣市醫療量能，其中台北市有1159床、新北市有1661床專責病床，北市長柯文哲聽聞後痛批「腦袋壞掉」、「不知道這數字哪來的！哼！」；對此新北市衛生局表示，新北市統計後僅有909床病床，推估中央是以「多人一室」方式來做計算，才會產生差異，不過目前新北市醫護人力根本不足，開再多床也無法收治。

新北市衛生局表示，中央今天公布新北市有1661床專責病房，但新北市統計只有909床，其中差異，推估是因為疫情一開始規定專責病房要「一人一室」，新北徵收許多原為雙人房、三人房改作單人專責病房，但中央前天放寬規定，開放可「兩人一室」，將新北原為一室一床的雙人房、三人房，改成一室兩床或一室三床，產生雙方病床數差異。

新北市衛生局指出，但最大的問題是，儘管中央放寬規定可「多人一室」，新北市看似可以開出更多的病床，但照護人力根本不足，開了也無法收治。

新北市衛生局說，衛生局會盡速與醫療院所，盤點醫院相關設備與照護人力，期盼在短時間增加收治。

(中時 )