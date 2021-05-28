新竹市議會國民黨黨團28日以視訊方式，呼籲中央傾聽基層聲音，要執政黨拋下意識形態「不要阻擋疫苗」，同時開放讓企業實施快篩。新竹市議會民進黨黨團總召李妍慧反擊，「疫苗施打早已是進行式！」並指出「國民黨黨團不能代表市議會全體，民進黨團遵守中央防疫方針，實事求是，與政府一起團結抗疫。」

李妍慧指出，新竹市正在進行疫苗施打作業，更響應醫療資源減壓，設置戶外接種站，將中央分配的的2800劑疫苗分別施打於專責醫院醫護人員、基層診所醫事人員、警察、消防與民政人員。

李妍慧指出，在新竹市增設疫苗接種站同時，載著15萬劑莫德納疫苗的專機，也在28日抵台後逐步分配專責醫院，預期將於兩周內投入施打，「國民黨議員們喊要BNT疫苗，好像忘記了莫德納疫苗已經逐步抵達台灣」。

「口水戰對抗疫沒有幫助，忽略疫苗施打進行式才是意識形態作祟。」李妍慧說，新竹市議會國民黨團呼籲政府放寬篩檢劑標準，讓企業也能購買快篩。李妍慧表示，一切醫療與藥事相關措施，對於國民健康攸關重大，「怎麼可能中央地方不同標準？國民黨團的呼籲可能本末倒置，反而讓市民健康蒙受風險。」

隨著莫德納疫苗15萬劑抵台、蔡英文總統宣布8月前外購與國產疫苗將到位，李妍慧表示，「新竹市議會國民黨團臉腫腫的」，想政治操作反而打臉自己，連基本訊息接收都慢半拍，不理解整個疫苗政策的進展跟現況就亂帶風向，難道敲碗直播就能搶的到疫苗？她希望連作秀都慢半拍的國民黨趕緊回神，團結抗疫，共同面對疫情下的民生挑戰。

(中時 )