因應全球新冠肺炎疫情持續延燒，南市府今(28)日再度於線上舉辦媒合活動，並針對綠能生技、農產食品、流行時尚、醫材等產業業者進行線上媒合，該新興產業線上洽談會活動，由貿協63個全球駐點，尋找國外優質買主，邀請到25國117家買主，共進行243場次的一對一視訊洽談，期望協助臺南業者有更多管道開拓海外商機。

南市長黃偉哲為協助臺南在地優質企業拓展海外市場，臺南市政府與外貿協會台南辦事處合作辦理全球經貿合作拓展輔導補助計畫，自5月5日起以視訊方式與國外潛在買家辦理一系列商機洽談會，今日在線上辦理多場新興產業線上拓銷團。

黃偉哲指出，在疫情肆虐下市府團隊協助臺南業者拓展國外市場不遺餘力，為減緩因疫情的衝擊，透過與全球各地買家與南市企業採用線上洽談的方式，讓更多優質的臺南產品在本府與外貿協會的協助下不畏疫情勇敢闖盪海外市場，台灣產品的實力可望持續在國際舞台上大展身手，讓海外人士及旅居海外的台灣人能在熟悉的通路看見更多來自臺南的驕傲。

經統計108年1月至今，南市已新增702家投資案，吸引674.81億元投資額，創造921.07億元產值，預計增加16,857個就業機會，為賡續帶動本市投資，須先行協助業者對外拓展更多商機，期待本次線上洽談會活動可以再更上層樓，協助臺南新興產業廠商打造有別於既有的獨特風格，創造更豐碩的潛在商機，並引進優秀業者進入臺南投資，進而促進地方的繁榮，創造最大的經營效益傳遞堅毅的力量。

南市府經發局長陳凱凌表示，此次參加重要業者雲集，包含高機能性紡織材料大廠南良集團、研發製造心律感測器公司萬九科技、設有中草藥文化觀光工廠的生春堂製藥公司、電子用化學油墨研發製造商愛迪克科技、環保無毒石頭紙公司龍盟複合材料、台南代表性伴手禮品牌瓜瓜園、文具製造商富樂夢、玉光工業及自強文具、連鎖飲料品牌迷客夏等企業。

買主有來自美國、加拿大、澳洲、英國、德國、荷蘭、日本、韓國、中國大陸、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨、印度、哈薩克、斯里蘭卡、波蘭、匈牙利、保加利亞、奈及利亞、埃及、巴西等國，以協助臺南廠商拓展更多客源。

中華民國對外貿易發展協會表示，經駐外單位2個多月的時間協助尋找海外買主，此次重量級買家包含，孟加拉最大集團PRAN-RFL Group、日本住友集團投資企業Monotaro、韓國經營Outlet第一大公司 ELAND 集團及在韓國設有1300個分店的超大型生活用品通路商Asung Daiso公司、海外最受歡迎的台酒花雕雞泡麵代理商新加坡買主Chung Hwa Food、英國最大東方食品進口經銷商GraceKennedy旗下Grace Food公司等117家買主透過線上參與此次商機盛會，預估促成千萬美元商機。

另本次在洽邀買主期間，收到來自法國台商熱切希望於歐洲開設迷客夏飲料加盟店，特加開珍珠奶茶前進法國線上說明會，由巴黎台商會長莊慧菁，召集18位有興趣加盟之法國台商參與線上說明會，為迷客夏前進歐洲市場暖身。

(工商 )