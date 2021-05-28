日本10都道府縣因疫情實施「緊急事態宣言」，東京等9地原定實施至5月31日，但因疫情仍在延燒，日本政府今天決定緊急事態宣言延長實施到6月20日。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天下午6時半（台灣時間5時半）在首相官邸（行政中心）召開因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情對策本部會議，首相菅義偉等相關閣員出席，會中正式決定緊急事態宣言由5月31日延長至6月20日。

日本為了防止疫情擴大，實施緊急事態宣言的地區為北海道、東京都、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府、岡山縣、廣島縣、福岡縣與沖繩縣。

除了較晚納入緊急事態宣言的沖繩縣預計實施至6月20日以外，其他9都府縣原本預定5月31日解除緊急事態宣言，但因疫情仍嚴峻，因此日本政府今晚正式宣布緊急事態宣言延長至6月20日。

針對準緊急事態宣言的「防止蔓延等重點措施」適用地區埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、岐阜縣與三重縣等5縣，日本政府今天也決定實施期限從5月31日延長到6月20日。

此外，「防止蔓延等重點措施」適用地區群馬縣、石川縣、熊本縣則照原定計畫於6月13日解除，不再延長。

目前緊急事態宣言適用的10都府縣當中，從4月25日起列為適用對象的東京都、大阪府、兵庫縣、京都府4都府縣是2度延長緊急事態宣言。

(中央社)