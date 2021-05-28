國內疫情持續升溫，有不少企業的員工確診，企業為員工快篩與採購疫苗話題引發熱議。台積電表示，對疫苗採購進行了解評估，為員工快篩部分也在研究中。

國內疫情嚴峻，包括台積電、世界先進與南亞科等多家企業都有員工確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

部分企業希望採購快篩試劑替員工檢驗，中央流行疫情指揮中心經討論後，原則同意開放企業為員工快篩，但採檢須由醫事人員執行，未來企業可能須和醫療院所合作，近期由經濟部提完整計畫。

此外，近日也有不少企業、地方政府希望自行採購疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天公布疫苗專案輸入流程，強調申請者務必是藥商，並檢送一定資料，送食藥署審查後才能使用。

台積電表示，針對替員工快篩一事，正研究中。至於疫苗採購，也進行了解評估，目前尚無具體結論。

台積電日前有2名員工陸續確診，公司持續執行分組分流及居家辦公因應，未來將密切注意疫情發展並滾動式更新相關應變措施，目前營運不受影響。

(中央社)