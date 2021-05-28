台灣本土疫情持續嚴峻，確診人數也不見和緩跡象。雙北成為醫療量能重災區，不僅已啟動「北病南送」，更傳出ICU加護病房已全滿，北市聯合醫院工會更發出「崩潰在即」求救。TPOC台灣議題研究中心發現，中央、雙北同喊醫療緊繃後，柯、侯網路好感度分別有0.58、0.78，中央指揮中心陳時中卻僅有0.49，負面聲量還比正面聲量多了一倍以上。中央應迅速提出政策因應，否則不僅中央指揮中心指揮官陳時中將跌落神壇，也恐成綠營執政最大敗筆。

根據Quickseek快析輿情資料庫監測發現，5月19日，全國升至第三級疫情警戒，8日內確診破千人，醫療量能負擔劇增，「醫療緊繃」的呼聲達到新高。新北市長侯友宜拋出考慮興建「方艙醫院」的構想，台北市長柯文哲則認為「來不及了」，當日相關聲量有10,619則。而26日侯友宜表示不斷「清病床收治重症者」，新北醫療量能非常緊繃；柯文哲更貼文直指病床荒問題，怒轟中央「當官不是在辦公室看數據」，輿情聲量達14,716則，相較前一日多了70%。

Quickseek分析發現，柯文哲、侯友宜、陳時中等3人都指出「醫療緊繃」的現狀，得到網友的反應卻大不相同。柯、侯網路好感度（P/N值）分別有0.58、0.78，中央指揮中心則僅有0.49，負面聲量比正面聲量多了一倍以上。不滿意見原因有二：一為醫療量能吃緊，前線醫護只能從有限的人力、設備支應，負責指揮、擬定對應政策的陳時中，因員警染疫落淚，但卻認為風險更大的醫護有緊繃、但沒崩潰；二為疫苗仍短少，確診飆升，醫護還要持續暴露染疫環境中多久？柯文哲就急問「疫苗何時可以到？」同一句話「醫療緊繃」說出口，指揮的中央與前線作戰的地方，給人民的感覺截然不同。

Quickseek認為，目前仍有大批醫護人員暴露在危險的第一線抗疫，不僅量能吃緊，每位醫護也承受了極大的壓力，整個醫療層面確實面臨非常「緊繃」、甚至瀕臨「崩潰」的狀態。中央應迅速提出政策解方，否則不僅陳時中將跌落神壇，也恐成綠營執政最大敗筆。

(中時新聞網)