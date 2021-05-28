美國各州為鼓勵遲遲不接種疫苗或質疑疫苗的民眾盡快施打，提出各式各樣的獎勵誘因，加州政府將送出迄至目前以來最大禮，宣布致贈總價值1.165億美元（約合台幣32.6億）的現金及禮物卡，給在6月15日以前完成疫苗接種的當地居民。

加州州長紐森（Gavin Newsom）準備在6月15日全面重啟經濟，祭出優渥獎勵就是為了加強疫苗接種。在這個日期前打完新冠疫苗的加州人可參加「疫苗樂透」，有10名幸運兒每人可獲150萬美元（約合台幣4,200萬），另外30名每人可領到5萬美元（約合台幣140萬）。

加州官方指出，自27日起，前200萬名施打疫苗的加州人，每人將獲贈50美元的禮物卡，可兌換現金或雜貨。

紐森周四在洛杉磯召開記者會說，除少數例外，只要是在加州疫苗接種開跑後完成施打的民眾，都有資格參加抽獎。

加州已有逾2,000萬人至少打完1劑新冠疫苗，但還有1,200萬左右符合接種資格者尚未施打。

加州3,400萬年滿12歲的人口中，約63％接種新冠疫苗，但隨著感染率降到新低，接種速度也放緩。州長紐森表示，過去一周打第一劑疫苗的人數明顯下降，州政府竭力不讓未來一兩周呈現墜崖式崩跌。

加州公共衛生局局長阿拉岡（Tomas Aragon）說：「 部分加州民眾沒準備好在實施疫苗接種的第一天打新冠疫苗，沒關係。這項計畫的目的就是為了鼓勵需要額外支援才能接種的人，協助維繫加州的安全。」

全美各州政府及民間機構，祭出五花八門的誘因鼓勵民眾施打新冠疫苗，從贈送免費籃球賽門票、啤酒，到提供大學獎學金和現金。

俄亥俄州政府為激勵年輕族群接種疫苗，提供百萬美元獎金及全額獎學金，周三宣布首位100萬美元得主出爐。科羅拉多州與奧勒岡州也提供100萬美元獎勵；紐約州則端出12至17歲青少年接種疫苗，可獲全額大學獎學金的獎勵措施，每周抽出10位共計50個名額。

(工商 )