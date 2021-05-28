疫情嚴峻，蔡英文總統日前與前副總統陳建仁研商防疫政策，外界十分關注陳建仁是否會接替衛福部長陳時中，成為中央疫情指揮中心指揮官。前民進黨立委郭正亮指出，現在是先讓他暖身，並透露若疫情延燒到8、9月，陳建仁還有可能組閣。

郭正亮28日在政論節目《平論無雙》中表示，是傳出陳建仁有可能會接指揮中心的召集人，先讓他暖身，這個就看疫情是不是迅速結束，「先讓他接指揮官，指揮中心召集人，我不知道那個名字叫什麼」。

郭正亮指出，如果疫情拖到8、9月，就接著到立法院下個會期，陳建仁大概就會組閣了，就表示這就是一個疫情內閣。主持人提問，「指揮的好就去組閣？是這個意思嗎？先來指揮，指揮的好，就去組閣？」郭正亮則說，這兩個邏輯都成立，指揮的好，疫情就結束，他也立功，那他也是接閣揆；如果疫情不好控制，還繼續蔓延擴散到9月，「我看這個閣揆也非下來不可」。

郭正亮坦言，他有注意陳時中的動態，5月6日益情開始爆發那天，阿中部長也很緊張開了一個記者會，「我注意到蘇貞昌也開了一個行政院院會，所有的部長都去蘇貞昌那邊」。

這時，同台的資深媒體人尚毅夫則指出，「你注意聽阿亮講的，如果防疫防的好，就接閣揆；如果蔓延，也是接閣揆，他的意思就是蘇貞昌必換」。

(中時新聞網)