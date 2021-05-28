為讓全國中小學學生在延長停課至6月14日的居家學習不中斷，教育部持續徵用公視三台（MOD 98頻道）播出《疫起線上看》電視教學節目(端午節當日停播一天)。內容安排也將擴增，除原有的週一至週五下午1點半至4點半時段，將自5月31日起新增上午10點至11點半播出國小一年級及二年級數學科、國語科節目。公視三台會進行網路同步直播，也可註冊登入公視＋OTT影音平台免費收看單堂課程。

教育部國民及學前教育署表示，此次延長停課期間的《疫起線上看》教育節目，將追加納入國小一年級及二年級數學科、國語科正規課程，且同時涵蓋南一、康軒、翰林三種版本，已委請中央及地方國教輔導團教師前往公視攝影棚錄製。至於先前製作的四大主題類型教學節目，也將按照「藝術領域」、「綜合活動領域」、「健康與體育領域」、「科技領域」4個領域分門別類以相同模式，持續在週一至週五下午時段排播。

公視表示，在疫情警戒之際，理當竭盡全力配合教育部之安排以協助保障學童之受教權益，除投入第二階段《疫起線上看》教學節目的製播，也已經推出「PTS KIDS 線上學園大補帖」統整出小學生適用的兒少節目影音及應用教案。此外，公視多年來邀請教師自節目延伸設計出遊戲式的活動學習單「公視遊戲本」，目前開放歷屆精選免費下載，希望提供孩子在影音教學之外不同的學習素材，歡迎師長多加運用公視提供的公共服務資源。

(中時 )