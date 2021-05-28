大陸人氣推理喜劇《唐人街探案》系列最新續作《唐人街探案3》即將在台推出，本集除了王寶強飾演的「唐仁」、劉昊然飾演的「秦風」，以及日本知名男星妻夫木聰飾演的「野田昊」之外，泰國知名動作男星東尼嘉飾演的「傑克賈」也將加入主演陣容，這四名來自不同國家的偵探，將共組「亞洲偵探聯盟」，攜手解決在東京發生的驚人命案！本片導演陳思誠說：「這四位偵探，每一個人對我們的案情都有推動作用，而且他們到最後相對來說是一種協作的關係，甚至對最後的案情是缺一不可的。」《唐人街探案3》將於6月11日端午檔期GP＋上架首播。

王寶強第三次在大銀幕飾演自稱「唐人街第一神探」的唐仁，與劉昊然飾演的表外甥秦風合作辦案。膽小又愛吹牛的唐仁，在片中經常會失控的瘋狂演出。近日，王寶強受訪時坦承，從小習武的他，其實對於那些裸奔、扮女裝的戲，心理上還是比較難以接受，「但是如果你變成唐仁，他就應該這麽不要臉。」如果把自己當成王寶強，那唐仁的很多戲他都做不出來。王寶強表示：「我覺得作為一個演員，對角色也應該是這麽去付出的，你應該要把自己變成這個人物。」

妻夫木聰飾演的日本偵探野田昊，在上一集首度登場，這次加入主角群成為他們的夥伴。野田昊是個多金又自戀的角色，因此他的服裝也以高調的亮色系為主。本片在日本拍攝期間，日本媒體拍到妻夫木聰片中的造型，誤以為那是他私底下的穿衣風格，讓妻夫木聰趕緊澄清，表示是為了演戲，現實生活中的他絕對不會這樣穿，因為「會害羞」。

加上先前的《刺客聶隱娘》和《唐人街探案2》，《唐人街探案3》已經是妻夫木聰參演的第三部華語片，問到有沒有想合作的華人導演，妻夫木聰說：「不久前看了畢贛導演的《地球最後的夜晚》，覺得非常好，所以希望有機會能和他合作。我也非常喜歡李安導演，當然也希望能夠再次和侯孝賢導演合作。」

(中時 )