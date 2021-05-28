「桃園航空城計畫區段徵收工程統包工程」高達576億1千萬元標案28日完成資格標開標，共有5廠商投下6個分標，包含A1、A3、B1、B2、C1、C2，預計6月中下旬評選。其餘分標A2、D1、D2、D3預計7月進行第2次上網公告。

桃園航空城範圍含交通部委託桃園市政府代辦的海軍基地及周邊地區，以及桃園市政府主辦的附近地區第1期，面積約1756公頃，工程內容包括鋪設道路197公里、埋設共同管道350公里、新建橋梁15座及新建公園30座、移植樹木約2萬株等。

桃園市政府航空城工程處表示，各界關心「桃園航空城計畫區段徵收工程統包工程」標案，採購金額576億1000萬元（含後續擴充金額上限1億2千萬元），28日開標，共有5家專業工程廠商投標，每家廠商最多可得2標，總計投6個分標A1、A3、B1、B2、C1、C2，經審標後皆為合格標，預計6月中下旬辦理評選作業，其餘分標A2、D1、D2、D3預計今年7月辦理第2次上網公告。

桃園市工務局指出，A2、D1、D2、D3與其他分標一樣是都道路、水溝、排水、防洪公園、路燈人行道、中央分隔島等基礎建設，只是位置差異。評估應是平均每個分標都是50億大工程，廠商還需整合能力等，將陸續上網公告。

(中時 )