立委趙正宇贈送八德、大溪、中壢3個警察分局酒精及飲料。（趙正宇服務處提供／賴佑維桃園傳真）

立委趙正宇贈送八德、大溪、中壢3個警察分局酒精及飲料。（趙正宇服務處提供／賴佑維桃園傳真）

新冠肺炎延燒，員警第一線取締未戴口罩、協尋染疫失聯者、查緝偷開設的八大場所，暴露風險之中。為此，立法委員趙正宇購買酒精及運動飲料，28日捐贈八德、大溪、中壢3個警察分局，提供前線「波麗士大人們」些許保障與慰問。

新冠肺炎5月中延燒以來，尤以北部地區最為嚴重，截至27日止，全台已有11名員警確診染疫，與民眾第一線接觸的員警防疫問題，亟待重視。為此，趙正宇28日購買1920瓶酒精潔淨液、300箱運動飲料，總價值逾20萬元，分送八德、大溪、中壢等3個分局。

趙正宇表示，電視劇「火神的眼淚」正夯，「波麗士大人」的辛苦也要被重視。今年5月疫情強襲，公私機關都在降低接觸、漸少業務，員警卻只能反其道而行，哪兒人多往哪裡去，在第一線巡邏、勸導，還得近距離取締未戴口罩或偷跑的八大行業，協尋染疫失聯者的工作也由他們承擔，身處風險前線，酒精消毒格外重要。

趙正宇提到，因疫情爆發，市面上酒精幾乎供不應求，是美爾生技董事長邱育慧也力挺警察，才能買到1920瓶酒精潔淨液來捐贈。

趙正宇也說，疫情爆發適逢夏季，員警在前線除了要對抗病毒，全副武狀的他們出勤幾乎都是汗流浹背，需及時補充水分及電解質，舒緩值勤後的疲勞。因此在酒精之外，也特別準備運動飲料慰問警察同仁。

(中時 )