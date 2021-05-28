（取自民眾黨臉書）

對於機師檢疫期限放寬至「3+11」天，被認為是疫情最大破口，民眾黨立委邱臣遠在今（28）日上午詢問指揮官陳時中，陳時中坦言「3+11」會議是副指揮官陳宗彥主持的。民眾黨質疑陳宗彥是都市計畫專家，沒有任何醫學專業，為何可以主導放寬機師檢疫時間？更呼籲指揮中心不要躲在范雲委員背後，應儘速提供會議紀錄！

民眾黨立委邱臣遠在今天上午詢問指揮官陳時中「3+11」會議，陳時中表示，「當然不是我推責任，這會議不是我主持的，那個會議應該是副指揮官主持的」，邱臣遠追問，「哪一位，是陳宗彥副指揮官嗎？」陳時中回答，「對，有關邊境，他是負責邊境相關的事務。」

民眾黨指出，陳宗彥副指揮官，眾所皆知是「打假專家」，每天上午9:30準時開記者會澄清假消息。但翻開他的背景，內政部政務次長，都市計畫專家，沒有任何醫學專業，為何可以主導放寬機師檢疫時間？

民眾黨立委高虹安追問，和公衛專業息息相關的政策決定，竟然是由內政專業的陳宗彥副指揮官所決定，決策會議中有沒有公衛專家參與？陳時中部長不能推卸責任，身為指揮官，會議紀錄難道不用簽名拍板？

民眾黨團也要求，這個關鍵性的決策，過程更應該公開透明給社會大眾檢視，已經追了兩週，請指揮中心不要躲在范雲委員背後，儘速提供會議紀錄！

(中時新聞網)