柯奐如在《火神的眼淚》中飾演無助的消防員眷屬。（公視、myVideo提供）

柯奐如在《火神的眼淚》中飾演無助的消防員眷屬。（公視、myVideo提供）

柯奐如在《火神的眼淚》中飾演無助的消防員眷屬。（公視、myVideo提供）

柯奐如在《火神的眼淚》中逼消防員老公溫昇豪換工作。（公視、myVideo提供）

柯奐如在公視、myVideo消防職人劇《火神的眼淚》飾演溫昇豪的老婆小穎，因為老公是消防隊員、因出勤務而錯過她兩次生產，最新劇情中，在家「一打二」的她面臨老公失聯而心力交瘁崩潰，逼對方在工作與家庭中做出選擇，招致不少劇迷抨擊她不懂體諒老公職業，柯奐如日前受訪時坦言，她也認為目前的設定對自己有不合理之處，她其實是在內心沒有被設定說服的情況下，完成了這角色。

柯奐如表示，她能夠理解小穎在戲中，單獨照顧兩個孩子的孤單和壓力，她所有心理壓力、情緒的崩潰、希望自己能重回職場的心情，不管身為扮演者、或是同時也是觀眾的她，都非常理解和心疼，而且這樣的情況不只是消防眷屬會面對，醫護、軍警、只要是另一半做的是無法正常時間上下班的工作，都會面臨同樣的問題。

「現在的小穎，她從一開始就拒絕了雙方一起找平衡的可能性（一口否決請保母），而她確實也需要這樣的幫助、資源，我相信夫妻多年，她不可能不清楚消防工作對漢成的意義，這種非黑即白，不是我要的、我就全不要的態度，對我來說，很難相信這是婚前會決定與消防員結婚的人格特質。而且他們竟然還有了第二個孩子，這個婚姻、家庭到底是怎麼運作至今的？到底當初漢成、小穎是什麼地方互相吸引？我感受不到他們結合的原因，目前的設定，對我來說有不合理之處」。

她認為，一般而言，在真實生活中，大部分的情況下，在大吵、崩潰，抒發完自己的情緒過後，通常內心應該還是會有一塊，能感受到自己仍在乎對方的，在乎這個家的，在提出自己的希望同時，也會盡量將對方的立場考慮進去，應是希望能朝著雙贏的目標努力，雙方會有試圖一起尋找到平衡點的過程，或許最後的結果，不一定讓彼此都感到滿意，但在過程中彼此內心的拉扯和妥協、其中流露的夫妻間默契、連結、溫度，那對她來說更貼近生活的樣貌，且看完後，不管最後兩人的關係是什麼，觀眾心裡會有收穫。

柯奐如表示，當初接下小穎這角色的企圖，就是很希望能挖掘消防眷屬，屬於他們獨特、但又普世的問題，為此也做了調查，花了許多時間與精力，特別找了類單親一打二的編劇，一起腦力激盪，努力試圖在這條支線上，帶給觀眾更深刻感受與收穫。但是最後製作人李志薔、蔡銀娟導演對整部戲有通盤考量，因此沒有採納。

現實生活中，如果另一半的工作性質就是如此，無法兼顧家庭？她說，「當我壓力很大的時候，也會向對方抱怨、碎念一下，但內心還是會接受，因為這是我自己的選擇」。如果遇到一樣的難處，她會盡量克服自己難以相信保母的這個點吧，看是請到宅保母、或搬家離娘家近一點，勞煩家人一起分擔育兒，「解決的方式一定有，只要不侷限自己，就有其他可能性，絕對不可能開口要對方換工作，好殘忍，而且對方也沒有叫我換工作，我到底憑什麼要對方換工作？」

曾有過一段3年多短暫婚姻的她，被問對婚姻生活是否還有期待或憧憬？她表示，很感恩有機會體會過婚姻，「對我來說，那是很珍貴的經驗。目前很享受為自己活的生活」。

(中時 )