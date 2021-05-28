雖然濱海戰鬥艦（LCS）在美國海軍中的地位愈來愈尷尬，但第7艦隊指揮官麥茲（William Merz）中將表示，該型船艦在南海的表現非常好，對中國大陸於該區域的行動造成不小阻礙，讓其被迫派出更多船艦進行跟監，因此有意在印太區域派駐更多濱海戰鬥艦。

麥茲27日在水雷作戰協會（Mine Warfare Association）的「國際水雷科技座談會」（International Mine Technology Symposium）中表示，在加裝海軍打擊飛彈（NSM）之後，獨立級濱海戰鬥艦非常適合在遍布群島的南海、菲律賓海等區域執行任務，因為該型船艦航速快、不易被雷達偵測、能在小型港口靠岸整補等特性，讓其於這類海域的生存性和任務效率十分出色。

麥茲透露，在去年「羅斯福號」航空母艦（CVN 71）因疫情離開第一線時，「吉佛茲號」（LCS 10）幾乎「掌控整個南海」，在當地大量干擾中國大陸的行動。另有國防官員告訴「美國海軍學會新聞網」（USNI），美軍勃克級神盾驅逐艦在南海巡弋時，中國大陸通常會派1艘軍艦尾隨；但在「吉佛茲號」和姊妹艦「蒙哥馬利號」（LCS 8）在當地執行任務時，中國大陸卻派了3艘軍艦跟監，顯示其十分重視濱海戰鬥艦的動向。

目前於西太平洋部署的濱海戰鬥艦為「杜爾沙號」（LCS 16）和「查爾斯頓號」（LCS 18）等2艘，不過麥茲表示，預計這個數字會在今年內增加到4艘，並可能於2022年底前進一步提高到8艘，且皆會配備海軍打擊飛彈，將能減輕第7艦隊勃克級艦的任務負擔。

(中時新聞網)