美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）本周一表示，將在美國半導體製造本地扶植的5年計畫投入520億美元，促使美國本土建立總共7~10座的晶圓代工廠，預計為美國帶來1500億美元的經濟貢獻。近期再度接受外媒訪問，雷蒙多指出，透過這些計畫，讓美國不再依賴1家公司或國家，外媒分析，這就是在指台積電。

路透在本月初引述3名消息人士報導，未來3年內台積電打算在亞利桑那州再蓋5座廠房，讓當地廠房總數達到6座，大幅提升台積電產能，也有助美國建立本土半導體供應鏈。

雷蒙多預測，美國各州政府會積極爭取半導體製造的聯邦補貼資金，美國商務部將有透明的資金申請流程。據外國財經媒體報導，雷蒙多受訪指出，拜登政府的大規模基建法案，在全力抵抗與北京當局的競爭，改善美國的教育系統與基礎建設，以及加強美國製造業振興，並且跑過大陸、投資美國本土產業。

雷蒙多指出，這是個持續性的投資，並非1個大型聲明後的單一計畫，或是有個明確的截止時間。雷蒙多特別提及，相關資金將在美國興建6~7座的晶圓代工廠，讓美國不會過度依賴單一公司或國家，外媒分析，這裡指得就是台積電跟台灣。過去1年，陸美關係惡化，包括美國對新疆人權議題、兩岸情勢動盪，以及香港與南海爭議等。

雷蒙多表示，從國安問題來看，美國商務部會持續增列實體清單名單，讓貿易黑名單符合保護美國供應商的需求。

(中時新聞網)