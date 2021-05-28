藝人祝釩剛2020年4月間因持有、施用大麻油，以自費戒毒癮2年為條件，獲台北地檢署處分緩起訴。祝釩剛今年向觀護人報到時，驗尿大麻成分陽性，遭撤銷緩起訴，但後來尿液送複驗，又逆轉呈陰性，檢察官因此處分不起訴，前案則將另開庭決定是否繼續緩起訴。

祝釩剛去年4月13日晚間開車被警方攔查，車內傳出大麻味，警方進一步在副駕駛座查獲含有大麻油的電子煙。祝釩剛被逮後驗尿呈陽性反應，因他同意自費戒癮治療，北檢處分緩起訴2年。

祝釩剛後來向觀護人報到時，驗尿又被檢出大麻陽性，北檢認為他違反緩起訴條件，因而撤銷。不過，祝釩剛3月開庭時堅稱自己沒有吸毒，辯稱驗尿當天他才到指定的醫院戒癮治療，當時驗是陰性，不知為何下午報到就變陽性。

檢察官後來將祝釩剛當天的尿液再送憲兵指揮部複驗，果然呈現陰性，因此將本案處分不起訴，至於已被撤銷緩起訴的前案，北檢原排定近日傳喚祝釩剛開庭，確認他是否有意繼續自費戒癮治療，來換取緩起訴處分，但因疫情關係臨時取消，檢察官將另擇期開庭。

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(中時 )