國內疫情爆發影響民眾生計，行政院擬推出紓困4.0，針對家有國小以下孩童或特教生家庭可補助1萬元；1名家中有2名特教孩子的媽媽在網路上悲痛表示，她的朋友日前獲知消息後說「妳領得很爽耶」讓她超級心酸，直言「我寧可我家全部正常，一毛錢也不要領」，並說遭停工又在家帶孩子，生活艱苦還遭朋友冷言調侃相當氣憤。

1名母親在臉書「爆怨2公社」發文表示，她有2個7歲以下的特教生孩子，1個罹患失智症、領有殘障手冊，日前政府宣布紓困4.0方案即將上路，她的1名朋友竟對她說「妳領得很爽耶！」讓她相當傻眼，痛批對方完全不知道她的心情，「我寧可我家全部正常，一毛錢也不要領！講得好像我很願意給政府養一樣。」

1名家中有2名特教孩子的媽媽在網路上悲痛表示，她的朋友獲知消息後說「妳領得很爽耶」讓她超級心酸，直言「我寧可我家全部正常，一毛錢也不要領」。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該母親表示，每次她的友人對「領得很爽」這種話都讓她相當心酸，她說對方根本不知道全國停課時，她被停工，還待在家帶特教小孩2周的心情，「在還沒宣布要補助前，我的內心有多苦多難，一宣佈（有補助），又被講什麼領很爽這種話」，她直言寧願將小孩送進學校，她可以好好認真工作，不需要靠政府的救濟。

許多網友則留言說，「真的！我自己有身障重度手冊，從讀書開始有減免，同學都說好好喔，但我寧願身體健康」、「兩萬是要翻到哪裡去？兩個小孩家人要照顧一輩子」、「很負面的人都會說出不負責任的話」、「我寧願正常上班，正常生活，也不要這樣等待可能會破滅的希望」、「身為小孩停課，被迫請假顧小孩的單親媽媽，深有同感。」

(中時新聞網)