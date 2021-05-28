「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出未來5天的降雨分布圖指出，周六開始，各地須留意局部強降雨。(摘自台灣颱風論壇臉書)

有一道結構良好的滯留型鋒面將影響台灣，在周末開始連3天（5月30日至6月1日）中部以北及東北部地區有明顯降雨的機率，南部、東半部也有局部降雨。(氣象局提供)

梅雨終於要來了！中央氣象最新預報指出，有一道結構良好的滯留鋒面將在周末影響台灣，替中部以北及東北部地區帶來明顯降雨，其餘各地也有局部降雨，有望目前受旱象所苦的水庫稍解渴。今（28日）晚起北台灣將逐漸轉為有雨天氣，明（29日）起更要留意有局部較大雨勢發生機率。

每年逢5、6月是台灣的梅雨季節，但今年由於春雨偏少，5月初期又受到高壓影響，沒有典型鋒面來台，造成西半部地區乾旱現象嚴重，水庫水情也告急。根據最新預報顯示，有一道結構良好的滯留型鋒面將影響台灣，在周末開始連3天（5月30日至6月1日）中部以北及東北部地區有明顯降雨的機率，南部、東半部及澎湖、金門、馬祖也有局部降雨，期待能替水庫大大補水。

氣象局表示，今天入夜之後隨著鋒面接近，北台灣逐漸變天，轉為有短暫雨的天氣。明天各地的降雨機率都會提高，中部以北地區天氣轉不穩定，出現短暫陣雨或雷雨，且可能伴隨局部較大雨勢；至於南部及東半部地區也會有局部的雨勢，不過下雨的時間比較短暫。

受到陣雨影響，明溫度預計會略降一些，但是在沒下雨的空檔仍會感受到悶熱，北部及東半部高溫約28-32度、中南部約32-34度。另外，氣象局也針對南高屏3縣市發布高溫警示，明中午前後局部地區有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出未來5天的降雨分布圖指出，周六開始，各地須留意局部強降雨。不過，氣象局提醒，僅靠一道梅雨鋒面，仍無法一次性解決台灣缺水問題，呼籲民眾仍要珍惜水資源並節約用水。

特別要注意的是，梅雨鋒面影響期間，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，並可能伴隨瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣，呼籲民眾隨時留意最新天氣資訊。

(中時新聞網)