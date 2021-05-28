美中關係持續僵持，在兩個大國之間的科技冷戰之間，台灣半導體廠從中受惠，許多公司營收、獲利皆創新高，據韓媒報導，台灣經濟比韓國更加依賴大陸，卻能藉由產業競爭力，讓台灣從中美角力中受益，值得韓國仿效。

美國前總統川普2018年對大陸大打貿易戰，先是美國迫使企業將產線移出大陸，並限制大陸製造的網路通訊產品禁止銷往美國，緊接著再禁止如華為和中芯等的設備採購以及進出口，理所當然的，大陸也因此展開反擊，並且力求2025年產業自主化，但這也並非一夕之間能夠促成的。

隨著企業將產線移出，部分台商回流台灣，也讓長期飽受資金出走的台灣煥然一新；此外，隨著兩國在各產業上彼此一來一往的制裁以及反擊，讓不少台商的供應鏈從中受益，並隨著去年疫情爆發後，所帶來的宅經濟發酵，電子產品需求大增，不少關鍵性零組件相關產業也受惠良多，營收、獲益創新高。

根據《Business Korea》報導，大陸計畫於2025年達到70%的半導體產業自主，然而卻因美國制裁的阻撓而受影響；據業內人士表示，大陸佔全球半導體需求約60%，但產能僅佔全球的16%；另外，大陸目前的產能自製率不到30%，原先目標為2020年達到40%。據市調機構IC Insights預測，2025年恐將下探至20%以下。

該報導指出，韓國在晶圓代工領域將有非常大的機會，雖然美國無晶圓廠IC設計產業全球市佔高達64%，但在晶圓代工的市佔僅9%而已，因此美國透過將代工業務委外台灣和韓國來牽制大陸。

該名業內人士提到，台灣晶圓代工是佔高達64%、韓國則為17%，台、美、韓的市佔近90%，代表著美國促成該產業的三方聯盟，著實為一個有效的策略；此外，相較韓國，台灣經濟更加依賴大陸，但台灣透過其產業的競爭力，於美中之間的角力中獲益，值得韓國仿效。

現階段美國利用其在電子設計自動化軟體、半導體製造設備，以及核心知識產權的優勢地位，來達到制衡大陸的效果，另外，還阻撓陸企如Lumileds、Lattice Power、愛思強（Aixtron）等併購案。

不過大陸並非毫無行動，美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）曾計畫收購日本半導體設備廠國際電氣（Kokusai Electric），然而遲未獲大陸監管機構的批准，因此這起高達35億美元的收購案最終以破局收場，不僅如此，應用材料還需向對方支付1.54億美元的終止費。

(中時新聞網)