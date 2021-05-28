大陸福州市紅十字會、廈門市紅十字會稱願向金門、馬祖民眾捐贈一批新冠病毒疫苗，但遭陸委會拒絕，國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，陸委會的說詞，仍然是在為阻擋台胞使用大陸疫苗、早日緩解疫情編造理由。

對於福州市紅十字會、廈門市紅十字會願捐贈疫苗，陸委會堅持，「如果外界要提供其他疫苗，應依政府有關疫苗進口程序提出正式申請，相關團體一再宣稱要提供或捐贈疫苗，類此說法，多言無益。」

國台辦今日以發言人朱鳳蓮名義發出書面回應，表示民進黨不顧台灣同胞生命安危，堅持拒絕大陸疫苗，是對台胞生命健康安全的冷血。

她又指，在大陸疫苗輸台問題上，面對大陸希望盡最大努力幫助台灣同胞應對疫情的善意，面對一些民間機構願意捐贈疫苗的善舉，民進黨一直以各種藉口阻擋拒絕，甚至公然污蔑抹黑大陸疫苗。

朱鳳蓮表示，只要民進黨清楚回答，廣大台胞的生命健康安全重要還是不重要，他們的疫苗需求是不是必須解決，對世衛組織認可的大陸疫苗用還是不用，所謂程序云云完全是故意作梗。

朱鳳蓮說，奉勸民進黨，台灣疫情在加重，防疫壓力在增大，病亡人數在上升，當務之急是讓台灣民眾早日接種上世衛組織認可的大陸疫苗，不要再耍政治手段，不要耽誤建立台灣民眾免疫屏障的時機。

(旺報 )