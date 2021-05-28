路透引述消息人士表示，大陸政府正在敦促國內最大在線音頻平台喜馬拉雅放棄赴美國上市計劃，改為到香港上市。

消息人士指出，喜馬拉雅打算最快本月赴紐約上市，最近包括大陸國家互聯網信息辦公室在內的中國監管機構敦促該公司取消赴美上市計劃，改為去香港上市。這顯示中國當局正在尋求進一步收緊對私營媒體和互聯網企業的管控。

消息人士稱，喜馬拉雅仍在與國家互聯網信息辦公室進行商談，將在未來兩周內就上市地點做最後決定。

喜馬拉雅現有股東包括騰訊、小米、百度及索尼音樂娛樂公司。

(工商 )