立法院31日將三讀通過新冠肺炎紓困與振興特別條例延長一年和加碼到8,400億元，各部會都需要更多經費來支應。例如衛福部要擴增1,500萬劑疫苗，達到3,000萬計的量，就還需要220億元的經費，另外其他防疫需求，也需要680億元。

經濟部長王美花表示，經濟部紓困方案粗估需要480億元，主要針對商業、服務業與會展，希望能在5、6月就發放補助，此外，也規畫部分預算用於貸款利息的補貼。

交通部長王國材則指出，交通部規劃的紓困額度約229億元，主要用於觀光業及運輸業，包括防疫車隊、旅館的補助，以及對遊覽車、公路客運、機場免稅店等的營運補貼，在個人方面，將提供無雇主的導遊、觀光遊樂業員工、旅行業等薪資補貼。

勞動部長許銘春表示，勞動部估計所需紓困數目為380多億元，主要為針對自營作業者跟無一定雇主者的生活補助，以及勞工紓困貸款的利息補貼。

教育部長潘文忠表示，教育部所需紓困經費為300億元左右，包括防疫物資與準備線上學習資源。

(工商 )