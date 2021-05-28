氣動元件大廠亞德客-KY 28日董事會通過辦理10,975張現金增資案，每股發行價格暫定800元，預估募資87.8億元，將是亞德客上市以來募資金額最大筆的現金增資案。

亞德客28日董事會決議辦理現金增資10,975張，依據今日收盤價1,005元，上漲11.0元計算，每股發行價格暫定為800元，預計可募集87.8億元，各提撥10％供公開承銷、員工認股，80％由原股東認購。

亞德客表示，亞德客這次辦理現金增資案，主要用途是償還銀行貸款及充實營運資金。

(工商 )