中國疾控中心今（28日）通報新冠疫苗接種不良反應監測情況，2020年12月15日至2021年4月30日期間，大陸31個省份累計報告接種新冠疫苗2.65億劑次，其中報告不良反應31434例，報告發生率為11. 86／10萬劑次。

中疾控隨後再發布解讀，強調中國新冠疫苗的一般反應、異常反應發生率均低於2019年中國其他各類疫苗的平均報告水平，目前評估認為嚴重異常反應發生率極低，接種新冠疫苗的收益遠大於風險。

通報指出，在不良反應中，一般反應有26078例，佔不良反應總數的82.96％，報告發生率為9.84／10萬劑次。其中高燒（≥38.6℃）有2722例、紅腫（直徑≥2.6厘米）675例、硬結（直徑≥2.6厘米）304例。

異常反應有5356例，佔不良反應總數的17.04％，報告發生率為2.02／10萬劑次。其中，報告前三位的反應分別是過敏性皮疹3920例、血管性水腫107例、急性嚴重過敏反應75例。另有188例嚴重病例，報告發生率為0.07／10萬劑次。

通報指出，中國疫苗接種不良反應監測工作起步於2005年，並於2011年和2014年分別通過世界衛生組織（WHO）對國家疫苗監管體系中不良反應監測職能的評估，各項監測指標達到或超過WHO評估標準。

通報並強調，民眾在接種新冠疫苗後，若懷疑出現不適症狀或與接種疫苗有關，可向接種單位報告，也可向接種單位所在地的縣級疾控機構或者藥品不良反應監測機構報告。如公眾無法判定症狀是否與接種疫苗有關，可諮詢疫苗接種單位。

(中時 )