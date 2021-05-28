柯震東28日凌晨在IG與好友大飛、黃宏軒和洗菜直播聊天，玩真心話大冒險，柯震東在直播中，大方坦言曾經有想結婚念頭的是蕭小姐（蕭亞軒），對此，蕭亞軒（ELVA）昨也聽聞此事，她淡淡的笑說說：「他（指柯震東）個性就是這麼直白，現在年輕人真的玩很大。」

近來疫情嚴峻，ELVA在居家防疫中，也呼籲疫情嚴峻大家務必要戴好口罩，勤洗手，不要群聚，同時向一直在前線的醫護人員致謝，祝福：「希望大家一切平安健康。」

(中時 )