中國大陸南方多省電力供應緊張，廣東、廣西和雲南陸續啟動有序用電。廣東5月最大電力缺口佔比達6.02％至8.3％，包括東莞市錯峰用電（輪流用電）或將延續至年底；廣西缺口佔比為11％。電力供應緊張之際，廣東6月暫不展開電力現貨結算試運行制度。

陸媒報導，5月中旬起廣東17個地級市開始有序用電，包括廣州、佛山、東莞、潮州等地區，到5月底部分區域由起初的每周停電1天增至3天。惠州市聚創立電子公司表示，本月24日接到通知，本周一（24日）、周二（25日）、周五（28日）要執行有序用電，部分訂單受影響，需要緊急租用發電機繼續生產。

5月廣東預計最高電力負荷需求1.33億千瓦，存在800至1,100萬千瓦電力缺口，最大電力達6.02％至8.3％。廣西亦面臨用電問題，廣西工信廳一份文件顯示，本月25日至30日廣西最高負荷需求達2,700萬千瓦，最大電力缺口預計為300萬千瓦，電力缺口佔比為11％。

據分析，供電緊張主要是因為本月以來持續高溫天氣、經濟活動同比大幅增加、4至5月枯水期導致水力發電嚴重不足，而電煤價格高企亦是成因之一。3月以來，受中國安全環保限產和宏觀經濟復甦影響，供需基本面上，電煤供不應求狀況漸顯，煤價逐步走高。同時，全球動力煤在內的大宗商品期貨價格大幅上揚，助推了現貨價格上漲。

(中時 )