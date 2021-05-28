5月疫情升級三級警戒，經濟部今天示警，零售、餐飲營業額恐月跌超過2成，甚至製造業中的「民生工業」也受內需不振拖累，部分食品、飲料、紡織、服飾、家電廠商業績可能連帶疲軟衰退。

雖然零售、餐飲服務業前4月業績已經較去年回溫超過1成，但5月疫情升級後，將再度嚴重衝擊零售及餐飲業未來營收表現。經濟部統計處表示，去年疫情只是管制人流，沒有像今年限制開店或是縮短工時，對內需的商業與服務業打擊更大。

統計處先前估計5月份餐飲業業額落在506億，月減2成。零售業營業額2876億，月減1成2左右。官員表示，當時只估計到5月28日，沒算到三級警戒延長到6月，現在實際衰退幅度一定更大。傳統來說，5月零售、餐飲業績都會超過4月，如今非但無法成長，還要衰退，可見衝擊。

而不只是商業慘澹，連製造業也難逃。統計處指出，製造業雖然受創程度較小，但內需型的民生工業直接外銷比重僅24.3％，也難逃內需重創拖累而趨於疲弱。這部分包括飲料、紡織、服飾、家電等非民生必需品廠商，甚至部分食品業都不會好。

且經濟部也無法保證7月零售餐飲業績就轉正，一方面是去年熱度好基期高，二方面是消費者信心能否立刻恢復有待觀察，這涉及疫情管制與確診數。

不過疫情也促使「零接觸」線上商機需求增溫，統計處分析，2021年第1季我國零售業網路銷售額占零售業比重升至9.1％，銷售額年增15.4％，增幅優於實體通路及整體零售業，顯示網購商機可減低疫情衝擊。

(中時 )