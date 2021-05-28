北市2萬2千劑AZ疫苗掀接種潮 民眾：打完頭很暈還腹瀉

防疫指揮中心指揮官陳時中今(28日)赴立院說明防疫預算時，遭在野黨砲轟「將帥無能、累死三軍、害死百姓」，陳時中回嗆，他是不是領導無方，這需要時間證明，但起碼已經撐了1年，「我會來繼續撐住啦！」此事在網路上引起網友熱議，有網友忍不住直言，「可以滾了」、「撐是誰撐，你是吃飽撐吧」。

立院今天邀集衛福部長陳時中等部會首長，赴立院出席「防疫紓困條例」修正草案的協商，說明防疫預算追加案。國民黨立委賴士葆表示，台灣疫情爆發前，陳時中還登了國際廣告自稱「TAIWAN Can Help」，結果半個月後從德國之音、BBC到亞洲週刊，紛紛報導指向台灣防疫問題在於過於自大自滿，這真的是被人笑掉大牙，「陳時中難道不用道歉？」陳時中則回應，「我是不是領導無方可能是要時間證明，起碼已經撐過了1年了，我會來繼續撐住啦。」

此事也在PTT上引起網友熱議，「講人話，你撐了一年還是醫療民眾撐了？」、「撐一年還是廢一年」、「是民眾撐住，他有做了什麼嗎？」、「是人民撐了一年最後也擋不住政府的自以為是」、「你一年是民眾幫你撐的 你何德何能？」、「撐是誰撐，你是吃飽撐吧」、「他到底哪有在撐、只是在賭而已」。

有些網友則忍不住痛批，「可以滾了」、「這發言太噁心了，聽不下去」、「運氣防疫好意思說嘴」、「打了五局好球，結果六局爆了的概念」、「翻譯：我就想當官啊」、「海水退了褲子沒穿就現出原形」、「撐1年所以後面就可以隨便?要疫苗篩檢啥都沒有」。

(中時新聞網)