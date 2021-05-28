台灣疫情延燒，新冠肺炎確診總數已來到7315例，死亡數78人，三級警戒延長到6月14日，媒體人陳敏鳳問總統蔡英文，連任總統只是為了享名利？還是真正想救眾生之苦？

陳敏鳳28日在美麗島電子報撰文指出，目前為止累積死亡人數已經超過太魯閣事件了，蔡英文仍然以不變應萬變，在官邸拍攝跟指揮官見面場景。

陳敏鳳提到，一些當年處理SARS的醫療人員都描述情況已經十萬火急，有些老人住集中檢疫所不到幾天就病故，有人遲遲無法進住醫院治療而死去，看到這些場景，蔡總統卻如此淡然？

陳敏鳳指出，當昨天有一位電視節目主持人怒喊「總統妳在哪裡？」的時候，當台灣已經被嘲笑是吹牛皮防疫的時後，政府領導人怎還能優雅坐在官邸？

陳敏鳳最後問蔡英文，連任總統究竟只為了享名利？還是真正想救眾生之苦？她更呼籲，好好做事，遠離小人，才是蔡英文能為黎民百姓安生著想的方法。

(中時新聞網)