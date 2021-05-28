鼓勵假日宅在家 林右昌：路邊停車格例假日不收 20:572021/05/28 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌宣布從5月29日0時起暫停收取路邊停車格的費用。（基市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市場林右昌今晚在臉書粉絲專頁指出，自從疫情提高警戒開始鼓勵在家防疫，減少不必要外出移動，許多民眾若因此假日須停車在公有路邊停車格，將增加不少額外的停車費。 林右昌表示，為感謝民眾配合防疫，也體恤市民並鼓勵大家假日宅在家裡、減少外出，從5月29日0時起，在第三級疫情警戒期間，基隆市所有977格的路邊收費停車格在例假日全面免收停車費！等疫情降至二級時，再重新恢復假日收費機制。 竹市國中小降溫 班班有冷氣 基隆廟口停業 室內、外強制戴口罩 (中時 ) #林右昌 #例假日 #假日 #鼓勵 #停車費 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 基隆增6例 個案足跡曝光 驚見「西門唐吉訶德」 16:452021/05/17 生活 《半導體》十銓分流上班 員工每人發1萬元防疫金 11:092021/05/17 財經 疫情升溫 北市審雙子星案環評差點流會 14:362021/05/17 政治 在家防疫壓力大 雲端旅遊一秒就Go帶你體驗外國美景 18:052021/05/17 科技 李佳薇歸零接受自己不完美 04:102021/05/18 娛樂新聞 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 基隆男高中生媽媽確診 為美香齋餅店員工 12:532021/05/17 生活 《通信網路》居家防疫助攻OTT 中華電、台灣大出招 12:172021/05/18 財經 基市府彈性上班 醫療支援雙北 04:102021/05/17 地方新聞 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 紓困4.0快來了 網看細項超崩潰：什麼都領不到 - 生活 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 新北再增277例本土這一區最多 侯友宜：明日蘆洲6里設熱區中心 - 生活 星國醫嘆「台灣真的很危急」 重批陳時中：難道要6月中才會醒？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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