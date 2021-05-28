基隆市場林右昌今晚在臉書粉絲專頁指出，自從疫情提高警戒開始鼓勵在家防疫，減少不必要外出移動，許多民眾若因此假日須停車在公有路邊停車格，將增加不少額外的停車費。

林右昌表示，為感謝民眾配合防疫，也體恤市民並鼓勵大家假日宅在家裡、減少外出，從5月29日0時起，在第三級疫情警戒期間，基隆市所有977格的路邊收費停車格在例假日全面免收停車費！等疫情降至二級時，再重新恢復假日收費機制。

(中時 )