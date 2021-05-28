全球疫情持續，加深對遠距醫療服務的需求，亞馬遜、微軟等科技巨頭，近期都加速遠距醫療的投資布局。投信法人指出，疫情讓遠距看診普及化的時間加快10年，並提高在醫療照護體系的地位，成為產業的明日之星，投資價值與日俱增。

疫情發生後，為降低接觸感染風險，各國政府都積極鼓勵遠距醫療服務。美國政府去年即推出2億美元的遠距醫療推廣方案；台灣衛福部近期宣布鬆綁遠距醫療規定，吸引超過8,000家醫院、診所支持，推出視訊、電話看診服務。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，去年疫情爆發後，全球遠距醫療需求大量湧現。以美國為例，線上問診比率從2019年5月的4％，急速成長到去年6月的30％，保險公司給付遠距醫療的費用，飆漲56倍以上。

看準市場新風向，亞馬遜、微軟近期都加速遠距醫療的投資布局。常李奕翰表示，新冠疫情讓遠距看診普及化的時間加快10年。據市調機構Global Market Insights報告預估，2020年到2026年的年複合成長率上看19.3％，規模將從2019年的455億美元，倍數增長到2026年的1,755億美元。

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