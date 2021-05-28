國泰金28日代旗下子公司國泰世華銀公告，擬斥資新台幣15億7,514萬元，參與台北市館前聯合大樓都市更新案，且與「日盛生活科技公司」正式簽署都市更新委託合作契約，預計分配比例不低於70.64％，契約簽訂自2021年5月28日至交屋日起15年。

據國泰世華銀公告內容顯示，此次參與都更的土地包括有台北市中正區公園段二小段等14筆土地。土地面積合計約621.028平方公尺（約187.861坪）、建物面積約6,450.04平方公尺（約1,951.137坪），預計投入金額為新台幣1,575,144,270元，取得之具體目的資產活化。

日勝生在2020年12月時就宣布取拿下此都更案，預計要開發為豪辦大樓。該筆都更案是位於館前路與信陽街口的國泰世華銀行館前聯合大樓，屋齡已達40年、基地面積約599坪，屬第四種商業區，基準容積率達800％。未來將透過都更，開發為台北車站周邊地區地標型商辦大樓，這也是日勝生繼「京站」複合式開發案後，再度重返高級辦公大樓之作，將採綠建築高規格打造。

市場人士分析，台北市「都更潮」來臨，不少都更案都重建為辦公大樓、美化市容，對金融業來說也可達到資產活化之效，一舉數得。包括小巨蛋對面的台北金融大樓、冠德建設「玉山商銀總部大樓」敦北公辦都更案、元大商銀仁愛路空軍官兵俱樂部、全球人壽國泰營區、冠德民權敦北公辦都更案、國泰寰宇大樓都更案等。

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