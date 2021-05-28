超正國小音樂老師線上教學 10萬人觀看網笑：學生暴增？（取自「珍妮花」YouTube頻道）

因應3級警戒全台停課，學校老師開始製作線上課程供學生在家學習；宜蘭羅東1名外型甜美可愛的音樂老師「珍妮花」就將教學影片放在Youtube供學生學習，她在影片教導吹直笛，亮麗外型和活潑教學意外引發網友關注，第一支影片觀看數已突破13萬，讓網友笑稱「應到人數多出幾千倍」、「意外吸引到學生的爸爸」。

羅東鎮公正國小的1名自稱「珍妮花」的音樂老師，為因應學生停課在家需準備線上課程，她因此自製了教學影片，上傳到Youtube平台，影片的標題即為「羅東鎮公正國小五年級音樂課線上教學影片（5/24-5/28）」，還在影片內容表示「呼叫公正502-505的寶貝們，這是我們音樂課線上教學的影片唷！」並提醒做好防疫工作。

宜蘭羅東1名外型甜美可愛的音樂老師「珍妮花」就將教學影片放在Youtube供學生學習，她在影片教導吹直笛，亮麗外型和活潑教學意外引發網友關注。（圖／翻攝自Youtube）

「珍妮花」老師在上周先分享了這周的線上課程影片，今日（28）又再度上傳另一則教學影片，她在影片中透過活潑的教學內學，教導學生吹直笛、演奏歌曲《外婆的澎湖灣》，也會搭配鋼琴伴奏；她的第一支教學影片上傳短短1周就有13萬的觀看數，後面發布的影片也有2千至3千人觀看。

而影片意外被網友分享到PTT上引發熱議，一堆網友轉分享掀起討論，許多網友留言說「好好可愛，老師我也要上學」、「好多用功的學生一直複習」、「老師太可愛了，我不是學校學生都想學」、「教學很認真耶，給美女老師1個讚」，還有人說「課程應到29人，實到+複習3、4萬人，報告完畢！」

(中時新聞網)