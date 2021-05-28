電動車大廠特斯拉近期宣布，已經在大陸建設好數據存儲中心，應付北京當局針對特斯拉把資料回傳至美國、引發國安疑慮的問題。特斯拉今年以來在大陸市場遭到針對，除了間諜車疑雲，大陸車主對於特斯拉處理客服態度不滿，甚至在上海車展引爆，最新消息指出，大陸多個地方政府正在調查有多少公務員持有特斯拉。

據外國財經媒體報導，浙江及廣西省政府針對公家機關的員工進行調查，有多少人持有特斯拉汽車。大陸氣象局也要求員工不准購買特斯拉，若是已經擁有特斯拉的員工，則是要求轉移給其他人。中共中央宣傳部也針對機構內的人員及家屬是否持有特斯拉汽車進行調查，這些都是基於對特斯拉資安疑慮的行動。

據大陸國家市場監管總局2月公告，市場監管總局與中央網信辦、工業和資訊化部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局等5個部門，聯合約談特斯拉汽車北京與上海公司的相關人員，主要是大陸消費者反應特斯拉特定車款異常加速、電池起火等技術問題。

大陸官員表示，特斯拉的傳感器可能紀錄周邊位置的資料，特斯拉自駕系統主要是依靠圖像感測，如今最新車款更是完全移除雷達裝置，以這些攝影機鏡頭、傳感器以及毫米波雷達捕捉周邊訊息，訓練特斯拉的自駕系統學習，藉此自動減速、迴避障礙物等行車運作。

但是在2020年，就有用戶使用特斯拉自駕系統發現，特斯拉1天蒐集4GB的資料，並上傳至特斯拉的資料庫。特斯拉執行長馬斯克原本面對該問題，直接坦承的確在啟動beta 版自駕系統後，一些車主的使用自駕系統對於路況的不關注，承認有利用車內的鏡頭監控車主。

此舉直接引發大陸官方疑慮，擔憂軍方與國企人員在使用特斯拉同時，會把資料外洩給特斯拉，甚至把資料送給美國政府，讓大陸國家安全受到威脅。這讓馬斯克不得不在先前的線上會議直呼，不會向美國政府提供任何資料，並在日前在大陸建設好數據存儲中心。

除了特斯拉，據路透報導，BMW、福特都已經進行設置數據存儲中心，大陸國家網信辦近日發布「汽車資料安全管理若干規定（徵求意見稿）」，要求所有的汽車廠商都要把資料留在大陸，與大陸官媒新華社旗下的財經媒體經濟參考報日前刊登的「汽車智能化拒絕『數據裸奔』」呼應，顯示大陸汽車產業數據加強監控的政策到來。

(中時新聞網)