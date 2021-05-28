臺灣銀行公告，副總經理2職務分別由臺灣金融控股公司副總經理吳慕瑛調任及臺灣銀行債權管理部經理堯明仁陞任。

事實發生日為5月28日，並依臺灣銀行110年5月28日第6屆第10次臨時董事會決議通知單及銀人資乙字第11000031241號函辦理。

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(工商 )

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