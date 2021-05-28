臺灣銀行新任二副總經理 分別為吳慕瑛、堯明仁 21:212021/05/28 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣銀行公告，副總經理2職務分別由臺灣金融控股公司副總經理吳慕瑛調任及臺灣銀行債權管理部經理堯明仁陞任。 事實發生日為5月28日，並依臺灣銀行110年5月28日第6屆第10次臨時董事會決議通知單及銀人資乙字第11000031241號函辦理。 面板廠首例 友達辦400億連結永續指數聯貸 職場》縣長翁章梁喊返「嘉」工作 嘉義綠能產業具潛力 (工商 ) #臺灣銀行 #副總經理 #明仁 #吳慕瑛 #職務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老翁奔銀行提領60萬 行員與警聯手阻詐 20:502021/05/17 社會 假檢警恐嚇偵查不公開 退休農夫、獨居阿嬤痛失家當 17:002021/05/15 社會 人民幣3年新高 外貿企業加強購匯 04:102021/05/13 話題觀察 江俊翰《多情城市》領便當後近況曝光 和「女兒」宅在家防疫 14:362021/05/17 娛樂 一銀海外獲利動能 胡志明市分行接棒下一個「金雞母」 11:072021/05/18 財經 職場》實踐USR！師大偏鄉辦籃球營 嘉藥偕南市府戶外展演 16:492021/05/12 生活 疫情升溫 台北多家米其林餐廳暫停營業 19:202021/05/15 財經 彰化高鐵特區標脫3.6公頃 進帳逾10億 04:102021/05/13 地方新聞 日盛銀總經理王芝芳請辭 副總經理周定強代理 21:122021/05/13 財經 中華信評：台灣債市規模4千億 逼頂 04:102021/05/12 金融．稅務 致理科大獲德國iF設計5項大獎 大放異彩全國學界第一 21:552021/05/13 寶島 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 紓困4.0鎖定內需消費 這產業轉機來了？ - 財經 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 領股東會紀念品恐成防疫破口 華南金宣布延後發放 - 財經 經濟被人性擊垮？美專家1原因揭復甦隱憂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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