台股修正後 提供進場好時機 21:012021/05/28 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投信法人指出，國內資金充裕，若疫情未波及供應鏈，出口動能布置未受損，台股目前調整後，下半年有望重回軌道，此時股市適度修正提供進場時點。 兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，美國經濟正從疫情中穩健復甦，生產活動擴張，需求端持續補庫存，使各類原物料及產品價格攀升，故正當國內疫情升溫之際，台灣科技與傳產出口外銷繼續上揚。此外，台灣最新出口值達349.6億美元，年增38.7％，連續10個月正成長，國內出口主力為半導體、電子零組件等。 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 (工商 ) #上揚 #台股 #疫情 #修正 #進場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 《日股》日經晨返兩萬八 東證收一千九 12:342021/05/18 財經 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 《熱門族群》外資回頭 貨櫃三雄亮燈 10:522021/05/18 財經 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 紓困4.0鎖定內需消費 這產業轉機來了？ - 財經 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 領股東會紀念品恐成防疫破口 華南金宣布延後發放 - 財經 經濟被人性擊垮？美專家1原因揭復甦隱憂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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