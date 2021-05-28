投信法人指出，國內資金充裕，若疫情未波及供應鏈，出口動能布置未受損，台股目前調整後，下半年有望重回軌道，此時股市適度修正提供進場時點。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，美國經濟正從疫情中穩健復甦，生產活動擴張，需求端持續補庫存，使各類原物料及產品價格攀升，故正當國內疫情升溫之際，台灣科技與傳產出口外銷繼續上揚。此外，台灣最新出口值達349.6億美元，年增38.7％，連續10個月正成長，國內出口主力為半導體、電子零組件等。

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